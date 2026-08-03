Vantoil Martins e Eduardo Paes Foto: Renata Cristiane

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Renata Cristiane
O primeiro fim de semana de pré-campanha do candidato a deputado estadual, Vantoil Martins (PSB), foi marcado por uma demonstração de força política em Iguaba Grande. O ex-prefeito reuniu aliados, militantes e caravanas de diversas regiões do estado em um grande ato realizado no sábado (1º), em uma casa de festas no bairro Iguaba Pequena. Entre os principais nomes presentes estavam o pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, o pré-candidato ao Senado, Pedro Paulo, o presidente estadual do PSB, Comte Bittencourt, além dos prefeitos Fabinho Costa (Iguaba Grande) e Marcelo Magno (Arraial do Cabo).

Durante o evento, Eduardo Paes destacou a importância de Vantoil para a futura composição da Assembleia Legislativa, afirmando que ele é "necessário na Alerj". Em seu discurso, Vantoil agradeceu a presença das lideranças e afirmou que o encontro marcou o início da caminhada rumo ao Legislativo estadual. A presença de caravanas vindas de diferentes regiões do Rio também reforçou a estratégia de ampliar a pré-campanha para além da Região dos Lagos.
 