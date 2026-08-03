Durante o evento, Eduardo Paes destacou a importância de Vantoil para a futura composição da Assembleia Legislativa, afirmando que ele é "necessário na Alerj". Em seu discurso, Vantoil agradeceu a presença das lideranças e afirmou que o encontro marcou o início da caminhada rumo ao Legislativo estadual. A presença de caravanas vindas de diferentes regiões do Rio também reforçou a estratégia de ampliar a pré-campanha para além da Região dos Lagos.
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