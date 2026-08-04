Praia Rock Chopper reunirá motociclistas, bandas de rock e visitantes em Saquarema em agosto - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Praia Rock Chopper reunirá motociclistas, bandas de rock e visitantes em Saquarema em agostoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/08/2026 11:44

Saquarema - Com apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o 5º Praia Rock Chopper MC será realizado nos dias 15 e 16 de agosto , na Rua 1, Loteamento Barra Nova, nº 678 – Barra Nova, reunindo, a partir das 13h, motociclistas, motoclubes, amantes do rock e famílias em um dos maiores encontros do segmento na região.

Mais do que um festival, o Praia Rock Chopper celebra o estilo de vida biker, promovendo integração entre participantes de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país. O evento é marcado pelo espírito de amizade, respeito e paixão pelas motocicletas, pelas estradas e pelo rock’n’roll.

A programação

Durante os dois dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações de bandas de rock ao vivo, exposição de motocicletas e veículos personalizados, além de aproveitar uma área gastronômica com food trucks, bares e cerveja artesanal. O evento também contará com estandes de acessórios para motociclistas, roupas e artigos temáticos, além de um espaço preparado para receber visitantes e famílias.

Além de proporcionar lazer e entretenimento, o Praia Rock Chopper contribui para o fortalecimento do turismo e da economia local, atraindo visitantes que movimentam hotéis, pousadas, restaurantes, bares e o comércio de Saquarema. Eventos como este reforçam o município como destino para grandes encontros culturais e turísticos ao longo de todo o ano.

Com o cenário privilegiado do litoral de Saquarema como pano de fundo, o ronco dos motores e o som das guitarras prometem transformar o fim de semana em uma grande celebração da cultura motociclística.