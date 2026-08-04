Praia Rock Chopper reunirá motociclistas, bandas de rock e visitantes em Saquarema em agostoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Praia Rock Chopper acontece na cidade de Saquarema em agosto
Evento celebra o estilo de vida biker, promovendo integração entre participantes de diversas cidades do Rio e de outras regiões do país
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Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
Saquarema bate recorde de empregos formais pela quinta vez consecutiva
Houve um aumento de 10% no número de vagas formais nos seis primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado
Saquarema realiza fórum de enfrentamento à violência contra a mulher
Atividades têm início às 9h, com o credenciamento e coffee break, seguidos da abertura oficial com a mesa de autoridades
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