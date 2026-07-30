Saquarema prepara mês inteiro de ações pelo enfrentamento à violência contra a mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema prepara mês inteiro de ações pelo enfrentamento à violência contra a mulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/07/2026 21:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, preparou uma programação especial para o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ao longo de todo o mês, serão realizadas ações educativas, esportivas, culturais e sociais com o objetivo de fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso à informação e incentivar a participação da população na promoção dos direitos das mulheres.

Mais do que uma campanha

A programação terá início no dia 1º de agosto, com um Aulão Recreativo, às 8h, na Casa da Pedra, no Centro. A atividade busca promover saúde, bem-estar e integração entre as participantes.

No dia 4 de agosto, das 9h às 17h, será realizada a Campanha Lilás nos ônibus municipais, com concentração na sede da Secretaria Municipal da Mulher, em Bacaxá. A ação levará informações aos usuários do transporte público sobre prevenção à violência contra a mulher, direitos e canais de atendimento.

Já no dia 5 de agosto, acontece o Fórum Municipal de Combate à Violência Doméstica, das 9h às 17h, no Centro de Eventos de Educação, em Porto da Roça. O encontro reunirá especialistas, autoridades e representantes da rede de proteção para discutir estratégias de prevenção e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Em celebração aos 20 anos da Lei Maria da Penha, a Secretaria promoverá, no dia 7 de agosto, uma exposição histórica, aberta ao público, das 9h às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, em Bacaxá. A mostra apresentará a trajetória da legislação e sua importância na garantia dos direitos e da proteção das mulheres brasileiras.

No dia 13 de agosto, das 9h às 12h, será realizado um Pedágio Educativo, na Praça de Bacaxá, em frente ao Banco Itaú. Durante a ação, equipes distribuirão materiais informativos e orientarão a população sobre os diferentes tipos de violência, os canais de denúncia e os serviços oferecidos pela rede municipal de atendimento.

A campanha segue no dia 17 de agosto, com a ação “Eu Digo Não”, das 9h às 12h, na Praça de Bacaxá. A iniciativa levará informações e atividades de conscientização sobre respeito, igualdade e os direitos das mulheres.

No dia 23 de agosto, às 7h, será realizada a Pedalada do Agosto Lilás, com saída da Secretaria Municipal da Mulher em direção à Praça do Coração. A atividade pretende mobilizar a população em apoio à campanha e incentivar a participação comunitária na prevenção da violência.

Encerrando a programação, serão promovidas duas grandes Ações Sociais. A primeira acontecerá no dia 27 de agosto, das 9h às 15h, na Praça da Bíblia, no bairro Retiro. Já no dia 29 de agosto, no mesmo horário, a ação será realizada na Praça de Jaconé. Em ambas, a população terá acesso a serviços gratuitos de beleza, recreação, orientações sobre saúde da mulher e atendimentos do programa RJ para Todos.

Mais do que uma campanha, o Agosto Lilás é um convite para que toda a sociedade reflita sobre a importância do respeito, da igualdade e do enfrentamento à violência contra a mulher. Cada ação realizada representa uma oportunidade de informar, acolher, fortalecer a rede de proteção e mostrar que nenhuma mulher está sozinha.