Conexão Universitária concecedeu mais de 12 mil bolsas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Conexão Universitária concecedeu mais de 12 mil bolsas Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/07/2026 21:29

Saquarema - Viabilizado pelo regime de partilha do petróleo, que destina 75% dos royalties para a educação, o Conexão Universitária (Couni) é um programa da Prefeitura de Saquarema que democratiza o ensino superior por meio de bolsas integrais para moradores do município. Após atingir a marca de 12 mil bolsas distribuídas, a iniciativa celebra agora a conclusão de curso dos alunos do primeiro edital.

Esse é o caso de Patrícia de Oliveira, de 25 anos, que acaba de se formar em Nutrição e se tornar a primeira da família com curso superior completo. Desde os 16 anos, Patrícia sonhava em ser nutricionista. Após tentar uma vaga em universidades públicas e pagar um semestre em outra instituição particular, ela viu sua realidade mudar ao descobrir o Couni pelas redes sociais.

Ela conta que ficou extremamente feliz ao saber que, por intermédio do programa e com a nota do Enem, havia conquistado uma bolsa integral para cursar Nutrição na Universidade de Vassouras. “Aos 21 anos recebi a grande oportunidade de poder cursar nutrição na minha própria cidade e foi uma emoção enorme quando percebi que não precisaria me preocupar com moradia, com aluguel ou em morar em um lugar distante da minha família para realizar este sonho”.

A saquaremense comenta que seus anos de graduação não foram fáceis. Além de morar em um bairro mais afastado, ela tinha que conciliar os estudos com seu trabalho como secretária de uma clínica odontológica. Mesmo assim, ela não desistiu. “A graduação foi uma parte da minha vida em que realmente vivi para a nutrição, muitos dias dormindo pouco, preocupada com provas e tentando manter o meu trabalho e conciliar com dias nos estágios. Mesmo com tantas lutas, a cada dia que passava, eu gostava mais do curso e me mantive firme no meu objetivo”.

Transporte Universitário

Para estudantes que, assim como Patrícia, precisam se deslocar, Saquarema oferece o Transporte Universitário. O programa da Prefeitura disponibiliza ônibus gratuitos para universidades tanto no próprio município quanto em cidades vizinhas, como Niterói e Cabo Frio. O ônibus sai do centro de Saquarema e passa por bairros como Bacaxá, Jaconé e Sampaio Corrêa. Com veículos que circulam nos períodos da manhã e da noite, o serviço tem como objetivo reduzir os custos e estimular os estudantes a continuar na faculdade.

A bacharel foi também uma das beneficiadas por esse programa e comenta que, por morar em uma região mais afastada, não ter que se preocupar com o valor do transporte foi uma benção em sua vida. Focada em transformar vidas através de sua profissão, Patrícia já se prepara para a prova de residência em nutrição clínica.

Caminho certo

“Histórias como a da Patrícia são a maior prova de que estamos no caminho certo. Investir em educação não é apenas transformar a trajetória individual dos nossos jovens, mas também garantir o desenvolvimento e o futuro da nossa cidade. Ver essa primeira turma se formar nos dá a certeza de que a educação é a ferramenta mais poderosa para mudar vidas”, destaca a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Ao olhar para trás, a nutricionista Patrícia de Oliveira afirma e demonstra sentir um orgulho imenso por não ter desistido e para ela, em breve, esse também será o caminho de sua irmã.