Prefeitura de Saquarema celebra o Dia do Agricultor - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema celebra o Dia do AgricultorDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/07/2026 18:01

Saquarema - Nesta terça-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Agricultor, Saquarema destaca o impacto de suas políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. Por meio de um suporte integrado oferecido pela Prefeitura, que vai do preparo e correção do solo até a garantia de espaço comercial para a venda direta, produtores rurais de diversas localidades do município vêm aumentando sua produtividade, conquistando autonomia e garantindo a renda da família no campo

Impactado pelas políticas, o apicultor e produtor rural Giovanni Monteiro da Silva Nicolich, de 32 anos, vive em um sítio em Jaconé desde os 3 anos de idade. Filho de pais com formação agrícola, Giovanni administra a propriedade Prazer do Campo. No local, produz leite, queijo, iogurte natural, ovos caipiras, hortaliças e mel.

“A gente sempre dependeu muito de indicação. Com as feiras e a divulgação, o público passou a conhecer nosso trabalho. Tem cliente que nem sabia que Saquarema produzia mel!”, relata Giovanni.

Antes limitado pela escassez de maquinário e de conhecimento técnico avançado, Giovanni e sua família viram a rotina de trabalho mudar com o acompanhamento constante da Secretaria Municipal de Agricultura. A rotina na propriedade hoje conta com visitas semanais de agrônomos para análise de solo e de veterinários, além da atuação da Patrulha Mecanizada, que disponibiliza roçadeiras, arados e tratores de maior porte para a limpeza de lagoas, auxílio na compostagem orgânica e preparo da terra para a produção de aipim e hortaliças.

Outro ponto fundamental para a modernização do sítio foi a participação no programa Quintais Produtivos e nas capacitações realizadas em parceria com o SEBRAE. Por meio das formações, Giovanni teve acesso a sistemas de irrigação por gotejamento, insumos e treinamento para técnicas de poda de cítricos e manejo da banana, além de oficinas de precificação e marketing para o negócio rural. “Antes, a gente não podava nada, hoje temos a técnica certa. Isso facilita o dia a dia, a produção aumenta e o dinheiro também. Lidar com a terra e ter o trabalho reconhecido é gratificante. Ver o resultado de tudo isso não tem preço”, comemora o produtor.

Estrutura municipal e garantia de autonomia no campo

Por trás de histórias como a de Giovanni está uma estrutura dedicada a orientar e equipar o produtor rural. A Sala do Empreendedor do Produtor Rural atua na orientação para a regularização da atividade, fornecendo as diretrizes para a abertura do MEI Rural e o acesso aos programas municipais, estaduais e federais.

Os números da Secretaria de Agricultura refletem o alcance dessas iniciativas. Entre 2022 e julho de 2026, a Patrulha Mecanizada já realizou 764 atendimentos a produtores com serviços de tratores e implementos agrícolas. No mesmo período, a Sala do Empreendedor somou mais de 80 atendimentos focados no direcionamento documental, enquanto cerca de 50 produtores rurais mantêm presença ativa nas feiras municipais.

Paralelamente, as capacitações em parceria com o SEBRAE oferecem oficinas de boas práticas no manejo de alimentos, gestão de vendas, precificação correta e técnicas sustentáveis de produção agrícola.

Dignidade, tecnologia e incentivo

“O trabalho do produtor rural é a base do sustento e do orgulho de Saquarema. Fazemos questão de estar ao lado da nossa agricultura familiar do começo ao fim do processo desde o preparo da terra com a Patrulha Mecanizada e o suporte técnico, até a estrutura das feiras, onde o alimento chega fresco à mesa das pessoas. Nosso compromisso é garantir dignidade, tecnologia e incentivo para que o homem e a mulher do campo continuem produzindo com segurança e gerando renda no nosso município”, afirmou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Venda direta e conexão com a comunidade

Além da assistência técnica na propriedade, a Prefeitura garante o escoamento dos alimentos diretamente ao consumidor através da Feira do Produtor Rural e das Feiras Livres. As edições ocorrem em bairros como Vilatur, Sampaio Corrêa, Mombaça, Itaúna (Turfa) e Rio da Areia, além de feiras regulares na Rua dos Correios e participações em eventos no Parque de Exposições.

Para quem produz, a comercialização sem intermediários aumenta a margem de lucro e consolida a relação de confiança com a população local.

“Os clientes adoram saber que o alimento é fresco e produzido aqui mesmo. Quando a gente falta, eles mandam mensagem perguntando por que não fomos. Saber que o nosso trabalho no campo alimenta a nossa própria cidade traz uma gratidão enorme”, conclui Giovanni.

Serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura

Os produtores interessados em serviços de patrulha mecanizada, doação de mudas e composto orgânico, participação em feiras ou capacitações devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 52,5, em Sampaio Correia. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e o documento do imóvel rural (ou comprovação de permissão de uso do espaço).