Saquarema terá workshop online e gratuito sobre a Reforma Tributária e os impactos nos pequenos negóciosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Karen Rodrigues
Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade, em parceria com o Sebrae e a Rede Lagos, promove, na quinta-feira (30), o workshop online e gratuito “Reforma Tributária e seus Impactos nos Pequenos Negócios”.
A capacitação será realizada das 19h às 21h, pela plataforma Zoom, e tem como objetivo orientar empreendedores e pequenos empresários do município sobre as principais mudanças trazidas pela Reforma Tributária e como elas podem impactar a rotina, o planejamento e a gestão financeira dos negócios.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em apoiar o desenvolvimento econômico local, oferecendo informação qualificada para que os empreendedores saquaremenses possam se preparar e se adaptar às novas regras tributárias.
As inscrições estão abertas, são limitadas e devem ser feitas pelo link.