Saquarema terá workshop online e gratuito sobre a Reforma Tributária e os impactos nos pequenos negócios - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá workshop online e gratuito sobre a Reforma Tributária e os impactos nos pequenos negóciosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/07/2026 17:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade, em parceria com o Sebrae e a Rede Lagos, promove, na quinta-feira (30), o workshop online e gratuito “Reforma Tributária e seus Impactos nos Pequenos Negócios”.

A capacitação será realizada das 19h às 21h, pela plataforma Zoom, e tem como objetivo orientar empreendedores e pequenos empresários do município sobre as principais mudanças trazidas pela Reforma Tributária e como elas podem impactar a rotina, o planejamento e a gestão financeira dos negócios.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em apoiar o desenvolvimento econômico local, oferecendo informação qualificada para que os empreendedores saquaremenses possam se preparar e se adaptar às novas regras tributárias.