Saquarema terá workshop online e gratuito sobre a Reforma Tributária e os impactos nos pequenos negóciosDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema terá workshop online e gratuito sobre a Reforma Tributária
Capacitação será realizada na quinta-feira (30), das 19h às 21h, pela plataforma Zoom
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