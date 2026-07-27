Saquarema registra aumento de 72% em ações preventivas de afogamento na orla - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema registra aumento de 72% em ações preventivas de afogamento na orlaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/07/2026 14:14

Saquarema - A cidade de Saquarema é famosa por suas ondas e por seus 38 km de extensão de praia. Na capital do surfe, o Grupamento Marítimo, conhecido como Salvamar, é fundamental para garantir a segurança de moradores e turistas. Vinculada à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a equipe responsável pelo monitoramento da faixa litorânea, que se estende de Jaconé a Vilatur, teve muito a comemorar no sábado (25), Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Graças à intensificação de suas operações no último ano, houve um aumento expressivo de ações preventivas na areia.

Derivado da intensificação das ações de prevenção, da orientação e da fiscalização nas praias, de janeiro a julho de 2026, o Salvamar já realizou 2.568 ações preventivas de orientação e fiscalização. O número representa um salto de aproximadamente 72% em relação a todo o ano de 2025, quando foram contabilizadas 1.492 prevenções. No mesmo período de 2026, os guarda-vidas efetuaram 96 resgates no mar, superando os 79 salvamentos registrados ao longo de doze meses do ano anterior.

Respeito mútuo

A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destacou a importância de integrar tecnologia e valorização humana para alcançar esses resultados: “Nosso mar tem características únicas e exige respeito mútuo entre a natureza e quem a frequenta. O Salvamar atua de forma estratégica e o aumento de 72% nas ações preventivas mostra que salvar vidas começa na conscientização, na presença constante na areia e na valorização dos nossos profissionais”, pontuou.

A cobertura estratégica conta com 35 postos de guarda-vidas em funcionamento durante a alta temporada (dezembro a março) e 25 postos ativados na baixa temporada, cobrindo tanto as praias quanto as lagoas da região. Nos últimos anos, a corporação recebeu importantes investimentos para a modernização de sua frota, adquirindo motos aquáticas (jet skis), pranchões de salvamento, viaturas e quadriciclos motorizados. Essa nova estrutura garante que o atendimento e os resgates ao longo de toda a orla ocorram de forma muito mais rápida, eficiente e segura.

Dicas de Prevenção

Reconhecida por suas fortes ondulações e correntes marítimas, a orla de Saquarema exige atenção redobrada dos frequentadores. O Salvamar divulgou uma série de recomendações essenciais para prevenir acidentes. A orientação principal é que os banhistas observem a sinalização dos guarda-vidas ao chegar à praia — especialmente a bandeira vermelha, que indica alto risco e busquem informações com a equipe sobre os locais mais apropriados para o banho, mantendo-se sempre perto dos postos de salvamento.

É preciso redobrar a atenção com as valas, onde se formam as correntes de retorno. Elas aparentam uma falsa calmaria, mas a forte correnteza puxa o banhista em direção ao alto-mar. Caso caia em uma delas, a pessoa deve nadar paralelamente à praia até escapar ou pedir socorro imediatamente. O cuidado com as crianças também deve ser contínuo, com atenção total e sem distrações por parte dos responsáveis.

Concurso público