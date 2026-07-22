Saquarema amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir de 6 meses - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir de 6 mesesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/07/2026 21:51

Saquarema - A vacinação contra a gripe agora está aberta para toda a população acima de 6 meses em Saquarema. A Secretaria Municipal de Saúde convoca os moradores a comparecerem às unidades de saúde para garantirem sua dose. Finalizada a etapa dedicada aos grupos prioritários, o momento é de mobilização coletiva para assegurar a proteção e o bem-estar de todo o município.

Para garantir a cobertura em todo o território e facilitar o acesso de quem trabalha em horário comercial, a gestão municipal montou uma estrutura ampla de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, as doses estão disponíveis em todas as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), além da Clínica da Mulher e da Clínica da Criança. Para oferecer mais comodidade a quem não pode comparecer durante a semana, a vacinação também ocorre aos sábados, das 8h às 12h, nas ESFs de Bacaxá, Barra Nova, Barreira, Bonsucesso, Jaconé e Sampaio Corrêa.

Gripe pode se tornar grave

“Apenas 36,3% do público-alvo foi imunizado contra a gripe em Saquarema, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90%. Apesar de ser considerada uma doença simples, a gripe pode se tornar grave especialmente entre os idosos e as crianças. Tomamos a decisão de ampliar o público para que a população esteja protegida”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira.

A campanha segue até o dia 31 de janeiro de 2027, com possibilidade de prorrogação para assegurar a máxima proteção da comunidade. Para se imunizar, o morador precisa apenas apresentar um documento oficial de identificação com foto, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação em um dos pontos de atendimento.

Investimentos contínuos, valorização profissional e expansão constante da rede consolidam Saquarema como referência em saúde pública na Região dos Lagos. Para além da excelência na medicina preventiva, a área de atendimento hospitalar também se destaca como pilar no município: atualmente, 31,70% das internações da cidade são destinadas a moradores de municípios vizinhos, uma demonstração de força e capacidade regional que é oferecida mantendo a total prioridade e o atendimento integral à população saquaremense.