Saquarema amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir de 6 mesesDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema amplia vacinação contra gripe para toda a população
De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, as doses estão disponíveis em todas as unidades de ESF, além da Clínica da Mulher e da Criança
Saquarema amplia vacinação contra gripe para toda a população
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