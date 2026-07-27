Saquarema intensifica ações do diagnóstico precoce das hepatites virais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema intensifica ações do diagnóstico precoce das hepatites viraisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/07/2026 16:34

Saquarema - Em alusão ao Julho Amarelo , mês dedicado ao combate e à prevenção das hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, por meio da Vigilância em saúde e da Serviço de Atendimento (SAE) especializado, apelidado carinhosamente como “Casa Amarela”, desenvolve ações para ampliar o acesso à informação, incentivar a testagem periódica e garantir o diagnóstico precoce, possibilitando o tratamento oportuno e humanizado aos usuários.

No primeiro semestre de 2026, o SAE realizou 441 consultas especializadas. No mesmo período, a rede municipal contabilizou 1.747 testes rápidos para Hepatite B, com 3 resultados reagentes, e 1.727 testes para Hepatite C, com 13 resultados reagentes. Em casos com resultado positivo para a doença, os pacientes são encaminhados para exames de confirmação diagnóstica com coleta no laboratório municipal e análise pelo laboratório de referência do Estado do Rio de Janeiro, iniciando o acompanhamento clínico conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

Estrutura completa e gratuita

“O Julho Amarelo é uma oportunidade valiosa para lembrarmos que a prevenção e a informação salvam vidas. Nossa gestão investe continuamente para garantir uma saúde pública acolhedora, acessível e resolutiva. Queremos que os moradores de Saquarema saibam que contam com uma estrutura completa e gratuita para realizar seus exames preventivos e receber o cuidado de que precisam”, destaca a Prefeita Lucimar Vidal.

Para garantir o acesso descentralizado em todo o território municipal, os testes rápidos para Hepatites B e C, além de HIV e sífilis, estão disponíveis durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Estratégias Saúde da Família (ESF) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE). Ao longo do mês da campanha, a rede municipal intensifica as orientações educativas, rodas de conversa e a distribuição de preservativos para conscientizar a comunidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira, o diagnóstico precoce é decisivo contra infecções que frequentemente evoluem de forma silenciosa: “Nas hepatites B e C, é comum que o paciente permaneça sem sintomas por 10 a 20 anos, descobrindo a enfermidade apenas diante de complicações graves, como cirrose ou câncer de fígado. Os testes rápidos levam poucos minutos, são seguros e permitem iniciar o acompanhamento antes que o quadro se agrave”.

A prevenção contra as hepatites virais também passa pela vacinação gratuita contra as Hepatites A e B ofertada na rede pública, além de hábitos como consumo de água tratada, higiene adequada dos alimentos, uso de preservativos nas relações sexuais e não compartilhamento de objetos perfurocortantes, como lâminas, alicates de unha e seringas.

Após uma reestruturação completa do sistema, a cobertura da atenção básica da saúde chegou a quase 100% e multiplicou a capacidade de diagnóstico, com exames como tomografia saltando de 20 para mais de 10 mil por ano. A saúde de Saquarema também é referência na Região dos Lagos, com 31,70% das internações da cidade são destinadas a moradores de municípios vizinhos, uma demonstração de força e capacidade regional que é oferecida mantendo a total prioridade e o atendimento integral à população saquaremense.