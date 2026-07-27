Teatro Mário Lago recebe dois espetáculos neste final de semana em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe dois espetáculos neste final de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/07/2026 14:31

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, recebe apresentações do espetáculo de Dança Cigana “Deleite” na sexta-feira (31) e de comédia “Arlequim – Servidor de dois Amos”, no sábado (1º) e domingo (2).

”Deleite”

Apresentado pelo espaço Arte e Dança, “Deleite” é o 8º Festival de Dança Cigana que também contará com apresentações de dança do ventre e de salão, além da participação de convidados muito especiais que prometem tornar o evento ainda mais interessante e proporcionar uma noite para se emocionar e se encantar. O evento, com 1h30 de duração, conta com a participação de 20 artistas e será realizado na sexta-feira (31), às 19h30. Os ingressos estão à venda no Aloha Café (Lakes Shopping), por R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia-entrada). A classificação indicativa é livre.

“Arlequim – Servidor de dois Amos”

O espetáculo, com 1h15 de duração, será apresentado neste sábado (1º) e domingo (2), às 19h, e conta com a participação de 21 artistas. Trata-se de uma adaptação contemporânea do clássico de Carlo Goldoni que entrelaça teatro, circo, música, dança e cultura popular brasileira. Em meio a confusões, trocas de identidade e muito humor, Arlequim tenta servir a dois patrões ao mesmo tempo, revelando, por meio do riso, uma reflexão sobre as relações humanas e de poder.

A música percorre toda a encenação como um fio condutor, costurando as transições, revelando o prólogo e o epílogo e conduzindo o público por uma viagem onde realidade e fantasia se encontram. Inspirado na Commedia Dell'arte e no conceito de "teatro em construção", o espetáculo transforma o palco em um picadeiro de memórias, celebrações e poesia, convidando o público a reconhecer, no jogo teatral, a beleza, a fragilidade e a alegria de sermos humanos.

A direção geral é de Ítalo Luiz Moreira e no elenco estão Igor Quintanilha, Matheus D’Castro, Yuri Quintanilha, Sarah Silvestre, Carlos Oliveira, Dandara Melo, Maria Aparecida, Yasmin Quintanilha, Israel Meira, Julia Gonzales e Luiza Giron. A direção musical é de Alexandre Bicudo Vidal e Alef Ink. O operador de luz é Marcelo Lyca. Os ingressos estão disponíveis por R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia-entrada) e podem ser obtidos pelo Sympla . A classificação indicativa é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.