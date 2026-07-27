Teatro Mário Lago recebe dois espetáculos neste final de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculos neste final de semana
Apresentação de dança cigana "Deleite" acontecerá na sexta-feira (31). Já a peça "Arlequim – Servidor de dois Amos" será no sábado (1º) e domingo (2)
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