Prefeitura de Saquarema realiza II Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza II Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/07/2026 18:54

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, promove no dia 5 de agosto o II Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher . O encontro será realizado no Centro de Eventos, localizado na Avenida Saquarema, nº 3933, no Porto da Roça, das 9h às 17h. Esta edição presta uma homenagem especial à Policial Civil Daniela Cunha Moreira, cuja memória fortalece a luta por uma sociedade livre da violência contra as mulheres.

A programação do Fórum reúne especialistas, autoridades e representantes da rede de apoio e segurança para debater avanços, desafios e estratégias na proteção e garantia dos direitos das mulheres. As atividades têm início às 9h, com o credenciamento e coffee break, seguidos da abertura oficial com a mesa de autoridades.

Os painéis

O primeiro debate do dia abordará o tema “Segurança Pública e o Enfrentamento à Violência contra a Mulher” (Painel 1), com a participação do Delegado da 124ª DP, Dr. Vilson de Almeida; do Juiz da Comarca de Saquarema, Dr. Andrew Maciel; da Defensora Pública, Dra. Joana Sant’anna; e do Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Guimarães.

Em seguida, o Painel 2 discutirá os “20 anos da Lei Maria da Penha: Avanços, Desafios e Perspectivas”, com apresentações da psicóloga e policial civil Dra. Yeda Portela, e das advogadas Dra. Sônia Lopes, Dra. Leticia Delmindo e Dra. Gleyde Moraes. A programação da manhã e início da tarde também reserva um momento cultural com oficinas voltadas ao artesanato local.

No Painel 3, com o tema “Rede de Proteção: Quem acolhe, protege e transforma vidas”, a discussão contará com a médica psiquiatra Dra. Vitoria Cabral; o Grupo Reflexivo Ser H; a diretora do Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, Dra. Renata Lopes; a coordenadora do CRAM, Renata Matos; e representantes da Patrulha Maria da Penha Municipal.

O evento se encerra com o Painel 4, focado no tema “Autonomia Feminina: Educação, Trabalho e Empreendedorismo como instrumentos de liberdade”. O painel terá a presença da Secretária Municipal da Mulher de Saquarema, Márcia Azeredo; da Superintendente da Secretaria de Estado da Mulher, Marcelle Porto; da Secretária da Mulher de Maricá, Ingrid Caldas; e da Presidente do MAMAS desde 2007, Teresinha Ruade.