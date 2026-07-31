Prefeitura de Saquarema realiza II Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema realiza fórum de enfrentamento à violência contra a mulher
Atividades têm início às 9h, com o credenciamento e coffee break, seguidos da abertura oficial com a mesa de autoridades
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Daniela Soares acompanha preparativos do Wine & Jazz e aposta em eventos pra impulsionar turismo
Prefeita visitou a Praça Antônio Raposo e acompanhou montagem da estrutura para evento que reúne música, gastronomia e turismo a partir desta sexta (31)
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