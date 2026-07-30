Prefeitura de Saquarema abre o Agosto Lilás com o "Aulão Movimente-se pela Vida" neste sábado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre o Agosto Lilás com o "Aulão Movimente-se pela Vida" neste sábadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/07/2026 21:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, dará início às ações do Agosto Lilás com o “Aulão Movimente-se pela Vida”. O evento será realizado no próximo sábado (1º), a partir das 8h, na Praça Casa da Pedra, no Centro. A iniciativa busca promover o bem-estar, a conscientização e a união entre as mulheres do município.

A programação foi elaborada para oferecer momentos de energia, autocuidado e confraternização. A abertura do evento contará com um café da manhã especial para acolher as participantes. Em seguida, acontecem as atividades físicas orientadas: um Aulão de Ritmos, comandado pelo professor Welitnho e por Thayná Fernandes, e um Aulão de Yoga, ministrado pela professora Andréia.

O “Aulão Movimente-se pela Vida” marca a abertura do calendário de conscientização pelo fim da violência contra a mulher na cidade, reforçando o compromisso do município com a promoção da saúde, qualidade de vida e fortalecimento da rede de apoio feminina.

O evento é aberto ao público e gratuito. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, a Secretaria Municipal da Mulher disponibiliza atendimento pelo telefone e WhatsApp no número (22) 99621-6147.