Prefeitura de Saquarema abre o Agosto Lilás com o "Aulão Movimente-se pela Vida" neste sábadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema realiza 'Aulão Movimente-se pela Vida' neste sábado
Iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás e acontecerá a partir das 8h, na Praça Casa da Pedra, no Centro da cidade
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Prefeitura de Saquarema prepara programação especial para Agosto Lilás
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