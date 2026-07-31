Prefeitura de Saquarema celebra o Dia do Vira-lata - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema celebra o Dia do Vira-lataDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/07/2026 18:47 | Atualizado 31/07/2026 18:47

Saquarema - No Dia do Vira-Lata, que homenageia cães e gatos Sem Raça Definida (SRD), nesta sexta-feira (31), a Prefeitura de Saquarema celebra um marco histórico nas políticas de bem-estar animal e saúde pública do município. Em apenas dois anos e meio, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais contabilizou a marca de 15.346 castrações gratuitas de cães e gatos na região. Mais do que garantir qualidade de vida aos pets da população, a iniciativa consolida-se como um pilar estratégico no controle de zoonoses e na prevenção do abandono.

A castração é um ato fundamental de responsabilidade que prolonga a vida dos pets ao prevenir doenças graves. Nas fêmeas, o procedimento reduz drasticamente o risco de câncer de mama e elimina a piometra (uma infecção uterina fatal), enquanto nos machos extingue a chance de câncer de testículo e previne problemas na próstata.

Além da saúde física, a cirurgia melhora o comportamento ao reduzir a agressividade territorial, o hábito de urinar pela casa e o impulso de fugir para a rua em busca de parceiros. Socialmente, ela é a ferramenta mais eficaz no controle populacional, evitando gestações indesejadas e combatendo o abandono de animais.

“Alcançar esse número expressivo de castrações em dois anos e meio mostra que estamos no caminho certo para cuidar da saúde pública e proteger nossos animais. O Dia do Vira-Lata nos lembra da urgência de combater o abandono, e a castração gratuita é a ferramenta mais humana e eficaz que temos para dar dignidade a esses pets e tranquilidade aos moradores de Saquarema”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

Como funciona o serviço

As castrações são realizadas nas clínicas de Bonsucesso (Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 7, antiga Mapil Móveis) e de Sampaio Corrêa (Clínica Veterinária Municipal Marilza Pereira de Mello, situada na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, ao lado da sede da Secretaria de Agricultura e Horto Municipal, logo após o posto Voo Livre).

Os moradores de Saquarema interessados em castrar seus animais de estimação podem levá-los diretamente a uma das unidades, onde será realizado um exame de sangue. Caso o pet esteja apto após a avaliação médica, a castração pode ser realizada de imediato ou agendada para outro dia. Também é possível agendar o procedimento na Secretaria Itinerante, uma ação em que a secretaria vai à bairros mais distantes das unidades fixas para fazer atendimentos veterinários e promover ações de saúde e bem-estar aos pets.

Para a inscrição, o tutor precisa apresentar um documento de identidade com foto, CPF e um comprovante de residência atualizado no município. Após a aprovação do cadastro, a secretaria emite uma guia de encaminhamento e direciona o pet para a clínica municipal de Bonsucesso ou de Sampaio Corrêa. As vagas são distribuídas conforme o cronograma de agendamentos e o atendimento prioritário contempla protetores independentes e famílias cadastradas em programas sociais.

A cada dois meses, a Prefeitura também realiza regularmente mutirões de castração, possibilitando que tutores que trabalham durante a semana, consigam levar seus pets no sábado. Os moradores interessados em acompanhar a abertura de novas vagas devem ficar atentos às publicações nos canais e redes sociais oficiais do município.

Para a realização do procedimento, o pet precisa estar saudável, ter entre seis meses e sete anos de idade, não estar no cio, gestante ou amamentando, além de cumprir jejum absoluto de 8 horas antes da cirurgia.

Contatos e informações

Para mais informações sobre agendamentos, documentos ou denúncias de maus-tratos, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por telefone ou WhatsApp, pelo número (22) 99836-8883.