Saquarema bate recorde de empregos formais pela quinta vez consecutiva - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema bate recorde de empregos formais pela quinta vez consecutivaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/07/2026 19:12

Saquarema -O município de Saquarema registrou, pelo quinto mês consecutivo, recorde de empregos com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Além disso, houve um aumento de 10% no número de vagas formais nos seis primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados do Novo Caged, divulgados nesta semana, revelaram que, em junho deste ano, havia 16.979 pessoas com carteira assinada em Saquarema. O número é o maior já registrado na série histórica do levantamento, iniciada em 2020. Este foi o quinto mês consecutivo em que o número de empregos formais na cidade atinge patamares inéditos.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, Saquarema também se destaca. Houve um crescimento de cerca de 10% no número de pessoas empregadas formalmente, em relação aos seis primeiros meses de 2025, quando o acumulado era de 14.430 vagas formais. Esse salto foi quase cinco vezes maior do que a média registrada no Brasil (2,04%) e quase quatro vezes do que a média do Estado do Rio (2,64%).

A maior parte dos empregos formais em Saquarema se concentra no setor de serviços, que acumula 10.022 postos. Em seguida, vem o comércio, com 4.157 vagas, e a indústria, com 1.742 postos.

Referência na prosperidade

A Prefeita Lucimar Vidal comemorou os números do Novo Caged: “Não é por acaso que Saquarema está batendo tantos recordes no número de empregos com carteira assinada. Esse resultado reflete um trabalho maciço da prefeitura no estímulo à economia, com a realização de eventos e obras que fazem da nossa cidade não apenas uma referência em turismo e educação, por exemplo, mas também em prosperidade da população”, afirmou.

Uma das iniciativas da Prefeitura para estimular o preenchimento de vagas é o Emprega Saquá. A plataforma anuncia empregos disponíveis na cidade, criando um canal de comunicação entre empresas e trabalhadores. Além disso, a plataforma Mei de Saquá é uma vitrine digital para que microempreendedores individuais possam anunciar seus produtos e serviços.