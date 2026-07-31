Saquarema bate recorde de empregos formais pela quinta vez consecutivaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema bate recorde de empregos formais pela quinta vez consecutiva
Houve um aumento de 10% no número de vagas formais nos seis primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado
Saquarema bate recorde de empregos formais pela quinta vez consecutiva
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