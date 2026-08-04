Saquarema oferece 180 novas vagas para o Transporte UniversitárioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema oferece 180 novas vagas para o Transporte Universitário
Inscrições serão realizadas na terça (11) e quarta-feira (12), das 9h às 16h. Resultado será divulgado na quinta (13) no site da Prefeitura
LATAM confirma voo para Cabo Frio
A partir de dezembro deste ano serão quatro voos semanais e passagens começam a ser vendidas ainda nesta semana
Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
Palestra apresenta Contrata+Brasil para produtores rurais em Saquarema
Encontro será realizado no dia 5 de agosto, das 17h30 às 19h30, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa. Participação é gratuita
Curso Preparatório FAETEC 2027 abre inscrições para saquaremenses
Inscrições serão realizadas de 7 a 10 de agosto, pelo Colab, das 10h às 16h. Confirmação da matrícula será nos dias 13 e 14 de agosto
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Inscrições serão realizadas na terça (11) e quarta-feira (12), das 9h às 16h. Resultado será divulgado na quinta (13) no site da Prefeitura
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