Saquarema oferece 180 novas vagas para o Transporte Universitário - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema oferece 180 novas vagas para o Transporte UniversitárioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/08/2026 11:59

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abrirá o processo de inscrição para as novas vagas do Transporte Universitário . As inscrições serão realizadas na terça (11) e quarta-feira (12), das 9h às 16h, e a Ficha de Inscrição pode ser obtida no link . O resultado do processo seletivo será divulgado na quinta-feira (13), no site oficial da Prefeitura.

Documentação necessária

Os interessados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Saquarema, nº 4299, no Centro Administrativo Ézio Ferreira, Sala 12, no bairro Porto da Roça, portando cópia dos seguintes documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida; Documento de Identidade (RG); CPF; Título de Eleitor; comprovante de residência; Comprovante de Renda Familiar; Comprovante de Matrícula na instituição de ensino superior; Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio; Quadro de Horários ou atestado de matrícula contendo nome do aluno, número de matrícula e dias da semana das aulas; e 2 (duas) fotos 3×4.

Já para os alunos participantes do Programa Conexão Universitária, deverão apresentadas apenas Ficha de Inscrição devidamente preenchida; Quadro de Horários ou atestado de matrícula contendo nome do aluno, número de matrícula e dias da semana das aulas; 2 (duas) fotos 3×4; cópia do Certificado de Participação no Programa Conexão Universitária.

Neste semestre, a Prefeitura está ofertando 180 novas vagas distribuídas da seguinte forma: 70 vagas para Niterói (manhã); 40 vagas para Niterói (noite); 20 vagas para Cabo Frio (manhã); 35 vagas para Cabo Frio (noite); e 15 vagas para Maricá.

Além disso, para os estudantes da Universidade de Vassouras (Polos Gravatá, Porto da Roça e Bacaxá) e da Estácio Saquarema, serão ofertadas vagas para transporte municipal, distribuídas da seguinte forma: Bacaxá: 30 vagas; Jaconé: 30 vagas; Serra do Mato Grosso: 15 vagas; Rio Mole: 15 vagas; Palmital: 10 vagas; Engenho Grande: 20 vagas; Vilatur: 10 vagas; e Mombaça: 10 vagas.

Os requisitos para participação no processo seletivo estão estabelecidos na Lei Municipal nº 1.510, de 10 de outubro de 2016. Para os alunos participantes do Programa Conexão Universitária e estudantes das instituições de ensino superior localizadas no município de Saquarema, o preenchimento das vagas observará o critério de maior idade em caso de empate, sendo priorizado o candidato mais velho.