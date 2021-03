A venda do PS4 e do PS5 vai continuar normalmente Sony/Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:31 | Atualizado 01/03/2021 16:31

Rio - A Sony Brasil confirmou que vai deixar o mercado brasileiro até o final de março deste ano. Com isso, a empresa não venderá mais TVs, câmeras e produtos de áudio no país. Apesar da saída, que foi anunciada em setembro de 2020, a empresa vai continuar oferecendo suporte para clientes que compraram determinados produtos, conforme anunciado, em nota, nas redes sociais.

"Queremos reiterar que manteremos a alta qualidade de pós-venda e suporte de reparo para todos os produtos sob nossa responsabilidade comercial pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, política e de garantia de produtos", disse a empresa.

Publicidade

A Sony reforçou que outros negócios como Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures "seguirão atuando no mercado local sem nenhuma mudança. Vale destacar que os famosos consoles Playstation 5 e PlayStation 4 vão continuar a venda no Brasil. Já a fábrica da companhia, localizada em Manaus, também vai fechar as portas.

Em nota, a Sony passou uma mensagem de agradecimento ao público. "Também queremos agradecer por todo apoio e confiança que vocês depositaram em nossa marca ao longo de todos esses anos. Juntos, tivemos vários momentos conectados através da arte, do entretenimento e do amor pela tecnologia".