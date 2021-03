Trabalhador temporário tem os mesmos direitos que os demais Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:15

Brasília - O governo deve divulgar nesta semana um pacote de medidas para dar um suporte para as empresas. De acordo com informações do jornal O Globo, entre elas estão a renovação dos acordos de redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho por prazo máximo de quatro meses nos moldes da MP 936, conforme fontes envolvidas nas discussões.

Segundo o jornal, os patrões também terão autorização para negociar com seus empregados acordos para antecipar férias individuais, férias coletivas, banco de horas e home office. São acordos que foram previstos na medida provisória (MP) 927, editada em março do ano passado.

No texto, o jornal diz que a expectativa é que a União entre com contrapartida para complementar a renda dos trabalhadores que tiverem redução de jornada e salários, bem como contratos de trabalho suspensos.

A renovação dessas medidas devem custar em torno de R$ 15 bilhões, segundo empresários.

De acordo com o jornal, uma das ideias é antecipar o seguro-desemprego de trabalhadores afetados pelos acordos. Assim, a complementação de salário seria bancada por recursos que os trabalhadores teriam direito se fossem demitidos. Porém, a ideia enfrenta resistência de centrais sindicais.



Outro plano é recorrer a recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que ficariam disponíveis caso avance no Congresso Nacional o trecho da proposta de emenda à Constituição (PEC) Emergencial que prevê o fim da regra que destina 28% do dinheiro arrecadado no PIS/Pasep para o BNDES.