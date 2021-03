Governador em exercício, Cláudio Castro, assinará a norma durante evento, às 9h, na sede da Firjan, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:36

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), estará junto ao governador em exercício, Cláudio Castro, nesta terça-feira, para a assinatura da sanção do projeto de lei 3.488/21, que institui o programa "Supera Rio". A medida é voltada para o enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. O evento está marcado para 9h, na sede da Firjan, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



O Supera Rio cria um auxílio emergencial mensal de até R$ 300, com validade até o fim do ano, e uma linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos. A norma define que terão prioridade ao benefício as pessoas que, comprovadamente, tenham renda mensal igual ou inferior a R$ 178 e, de preferência, estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico). Nesta terça, será o primeiro dia do governo presente na Baixada Fluminense. A agenda itinerante do Executivo foi criada para ouvir empresas e a população de municípios do interior.