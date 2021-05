Na postagem, o presidente da Câmara fez referência ao "texto inicial da reforma". Michel Jesus/agência Câmara

Por iG

Publicado 14/05/2021 08:41

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que irá detalhar qual será o "plano de trabalho" para a tramitação da Reforma Tributária no início da semana que vem. A informação foi compartilhada na noite desta quinta-feira (13) pelo próprio parlamentar em sua conta no Twitter. O comunicado foi dado em conjunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da comissão mista da reforma, senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Recebi, agora à noite, na Residência Oficial da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado, ⁦@rpsenador⁩ , e do presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária , senador @robertorocha_ma, o texto inicial da reforma. pic.twitter.com/h8JrklJ64e — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 14, 2021

Na postagem, o presidente da Câmara fez referência ao "texto inicial da reforma".

A reforma começou a ser analisada pelo Congresso no início do mês, mas foi sustada por Lira. O recomeço dos debates abre espaço para a reforma do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele quer mudanças no sistema tributário de forma fatiada, começando apenas pela unificação dos impostos federais PIS e Cofins.

A tendência é que o parlamentar mantenha a tramitação forma fatiada. O texto deve ser fracionado e dividido entre três ou quatro relatores