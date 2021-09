Presidente da Asserj afirmou que os caminhões estão chegando normalmente nos mercados e depósitos - Divulgação

Publicado 09/09/2021 11:53

Rio - A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) se posicionou, nesta quinta-feira, 9, em relação a paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a associação, o cenário está sendo monitorado e afirmou que até o momento não existem quaisquer impactos no abastecimento das lojas.

"A Asserj vem acompanhando e monitorando as manifestações de caminhoneiros em diferentes regiões do Brasil. Mantemos diálogo junto ao governo federal a fim de atualizar os associados a respeito de possíveis bloqueios. Até então, não há qualquer tipo de impacto no abastecimento das 2.500 lojas de redes associadas no estado", diz a nota.

O presidente da associação, Fábio Queiróz, reforçou a informação de que no momento não existem riscos de desabastecimento.

"A Asserj monitora em tempo real, junto aos seus associados, o efeito da movimentação dos caminhoneiros por todo país. Não há nenhuma notícia de anormalidade, ou seja, os caminhões estão chegando nas nossas lojas e depósitos, o que faz com que, por ora, não haja risco de desabastecimento. E mais, estamos trabalhando com estoques altos para que, se houver algum problema, tenhamos tempo de consertar e ainda assim abastecer a população como fizemos em toda a pandemia", concluiu.