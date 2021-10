Comércio do Rio deverá contratar cerca de sete mil empregados temporários para trabalhar nas festas de fim de ano - Reprodução de internet

Comércio do Rio deverá contratar cerca de sete mil empregados temporários para trabalhar nas festas de fim de anoReprodução de internet

Publicado 13/10/2021 11:07 | Atualizado 13/10/2021 11:17

Rio - Apesar do desaquecimento das vendas por causa da pandemia nos primeiros nove meses do ano, o comércio lojista da cidade do Rio de Janeiro deverá contratar cerca de sete mil empregados temporários para trabalhar nas festas de fim de ano – aumento de 1,5 mil contratações em relação a 2020. É o que mostra a estimativa do CDLRio e do SindilojasRio, que ouviu lojistas dos setores de confecções e moda infantil, calçados, jóias e bijuterias, óticas, eletroeletrônicos, papelarias, móveis e brinquedos.



"Mesmo com o atual cenário, a estimativa reflete a expectativa de vendas para o Natal - a grande data comemorativa para o comércio, que representa 30% do faturamento do ano, e também porque precede a alta temporada do verão, que é a estação mais importante para a economia carioca, quando a cidade sempre recebe um grande número de turistas que vem aqui curtir as festas do fim de ano, as praias e, se realmente acontecer, o Carnaval. A combinação desses fatores motivou essa estimativa de contratação de temporários, mil e quinhentos a mais do que no ano passado”, diz Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, que juntos representam 30 mil lojistas.



A estimativa revela que, das empresas consultadas, 35,8% pretendem contratar para esse período, 49,3% estão indecisas se vão ou não fazer essas admissões, 10,4% não contratarão e 4,5% pensam em pagar horas extras se for necessário. Dos entrevistados, 5% revelaram que já contrataram, 61% devem contratar em novembro e 34% em dezembro.



Do total de vagas, 60% representam o primeiro emprego; a faixa etária predominante é entre 18 a 35 anos; 50% dos contratados serão para ocupar as vagas de vendedores, 18% para operadores de caixa, 12% para estoquistas, 7,5% para supervisores, 6% para auxiliar de vendas, 4,5% para auxiliar de estoque e 2% para montador, entregador e ajudante.



A estimativa mostra também que 48% dos empresários consultados responderam que não pretendem efetivar os temporários após o período de festas, 12% disseram que sim e 40% afirmaram que depende do movimento das vendas e da recuperação da economia.