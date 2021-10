Rio de Janeiro - 09/09/2019 - Lojas fechadas na rua Rua da Carioca. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia

Rio de Janeiro - 09/09/2019 - Lojas fechadas na rua Rua da Carioca. Foto: Luciano Belford/Agencia O DiaLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 18/10/2021 08:00

Rio - No Dia do Comerciário, feriado desta segunda-feira (18), muitos estabelecimentos no Rio estarão fechados ou com os horários de funcionamento alterados. Antes de sair de casa para resolver qualquer pendência, confira se o local de destino estará aberto. O DIA levantou quais lojas, shoppings, mercados e bancos abrem e fecham hoje.

Shoppings

No TopShopping Nova Iguaçu, as lojas e quiosques não vão funcionar na segunda-feira. Porém, a área de alimentação e lazer estará aberta das 11h às 22h, o cinema estará disponível conforme a programação disponível no site do centro comercial. O banco Itaú do local estará aberto das 9h às 14h, sendo das 9h às 10h atendimento prioritário e, após às 10h, atendimento geral.

Os shoppings Boulevard, Botafogo Praia Shopping, Shopping Nova América, Shopping Nova Iguaçu, Madureira Shopping, Shopping Leblon e o Ilha Plaza, informaram que os quiosques e lojas estarão fechados, entretanto, as praças de alimentação vão funcionar das 12h às 21h. No Shopping Tijuca e no NorteShopping as lojas estarão fechadas mas o atendimento das praças de alimentação vão funcionar das 13h às 21h e no Plaza Niterói é das 15h às 21h.



Já o BarraShopping e NewYorkCityCenter vão fechar as lojas durante o feriado, a praça de alimentação estará aberta das 12h às 23h. O VillageMall afirmou que as lojas estarão fechadas, mas os restaurantes vão funcionar das 12h às 23h, o cinema e o teatro estarão abertos de acordo com a programação do dia. O Uptown Barra estará fechado para compras e disse que apenas os correios e a lotérica estarão com o funcionamento normal. No Américas Shopping as lojas e quiosques estarão fechados. Praça de Alimentação funciona das 11h às 21h e o cinema de acordo com a programação.

Supermercados

Os supermercados Prezunic e Guanabara divulgaram que todas as unidades permanecerão fechadas no dia 18. Já o Extra Hiper, anunciou que as unidades de Niterói, Teresópolis, Friburgo e Cabo Frio funcionarão em horário normal, das 7h às 22h, e as unidades de São Gonçalo e Volta Redonda, das 8h às 22h. As demais lojas não abrirão. As lojas do Mercado Extra de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Búzios, Rio das Ostras, São Gonçalo e Niterói abrirão normalmente no dia 18, das 7h às 22h. As demais unidades seguem fechadas.

O mercado Pão de Açúcar anunciou a abertura das unidades do Ingá e Icaraí, do Pão de Açúcar, funcionarão das 7h às 22h. As demais unidades da rede no município do Rio estão fechadas. O Assaí Atacadista informou que a unidade de Cabo Frio funcionará normalmente, das 7h às 22h. Já as lojas de Niterói e Alcântara, das 8h às 18h. As demais unidades não abrirão. O SuperCompras afirmou que estará fechado durante o feriado.

Detran-RJ

O Detran-RJ esclareceu que o horário de funcionamento segue normal, das 8h às 17h em unidades fora dos shoppings, das 10h às 19h nos shoppings e até 21h em postos de identificação civil e postos de vistoria de veículos.

*Estagiária sob supervisão de Letícia Moura