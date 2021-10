Aniversário Guanabara deve durar 40 dias neste ano - Alexandre Brum/Divulgação

Aniversário Guanabara deve durar 40 dias neste anoAlexandre Brum/Divulgação

Publicado 21/10/2021 13:46 | Atualizado 21/10/2021 13:48

Rio - A rede de supermercados Guanabara iniciou, nesta quinta-feira, 21, o evento de aniversário com quase 50 produtos em promoção (confira a lista completa no final da matéria). A empresa informou que a edição deste ano, que deve durar 40 dias, terá promoção em todos os segmentos como: cereais, carnes, bebidas, enlatados, produtos de beleza, limpeza e infantil. Durante o período promocional haverá um rodízio de produtos em ofertas para que os clientes possam adquirir o que considerarem necessário.

A confeiteira Vanessa Aline, de 41 anos, contou que as ofertas do leite condensado e do creme de leite, insumos que utiliza para o seu trabalho, valeram a pena. Ela acrescenta: "Tem algumas ofertas boas como o papel higiênico, o leite em pó, que está saindo bem mais em conta, e alguns produtos de limpeza", disse. "Está mais vazio do que nos outros anos. Então, dá para fazer as compras com tranquilidade".

Duas freiras também foram às compras nesta quinta-feira na unidade de Niterói, na Região Metropolitana.

Duas freiras foram ao mercado para conferir as ofertas de produtos Alexandre Brum/Divulgação

Devido à pandemia de covid-19, a empresa alertou para os clientes irem às lojas com calma, sem pressa para não gerar aglomeração. Segundo o Guanabara, haverá produtos para todos. A rede também lembrou que é preciso que todos cumpram as normas determinadas pelos órgãos de Saúde como: usar máscara, manter o distanciamento de 1,5 metro e priorizar que um membro apenas da família vá ao mercado.

O Guanabara publicou vídeos , em seu perfil no YouTube, que mostram a abertura da unidade de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, às 7h, e os protocolos sanitários adotados contra o coronavírus. As imagens revelam um cenário, aparentemente, tranquilo, diferente do que era visto nos últimos anos, com longas filas e tumulto para compra dos produtos com desconto durante o evento.

Em 2019, o Aniversário Guanabara mobilizou 23 mil pessoas diretamente e vendeu, em apenas dez dias, mais de 15 milhões de latas de cerveja, cerca de 8 milhões de unidades de leite condensado e quase 7 milhões de unidades de sabonete. Ao todo, a rede informou que ofereceu descontos em 2 mil produtos de 550 fornecedores.

Segundo a rede de supermecados, na última edição do evento antes da pandemia, foram colocados à disposição dos clientes 45 mil carrinhos de compras, além de sorteios diários de um automóvel e vale-compras. Apenas no primeiro dia do aniversário em 2019, cerca de 450 mil pessoas passaram pelas 26 lojas da rede.

Ofertas válidas até segunda-feira



1. Açúcar UNIÃO, quilo: R$ 3,99.



2. Leite Longa Vida ITALAC: R$ 2,99.



3. Leite Longa Vida ELEGÊ OU PARMALAT: R$ 3,47.



4. Leite em Pó ITALAC: R$ 9,98. (400g)



5. Ninho, lata: R$ 11,65. (380g)



6. Leite Molico, lata: R$ 10,98. ( Leve 280g pague 252g)



7. Nescau, lata: R$ 4,99. (370g)



8. Somente as embalagens promocionais: Farinha Láctea (leve 210 g e pague 180g), Neston (leve 210g e pague 180g) ou Mucilon (210g + 20g grátis): R$ 3,47



9. Condensado Moça, lata: R$ 4,99 (395g)



10. Condensado ITALAC: R$ 3,47 (395g)



11. Creme de Leite Nestlé: R$ 1,99. (200g)



12. Creme de Leite ITALAC: R$ 1,77 (200g)



13. Chocolate Lacta (90g) ou Nestlé (90g exceto Mio):R$ 3,99.



14. Biscoito Maizena Piraquê: R$ 2,99 (200g)



15. Arroz Rei do Sul ou Bom no Prato, cinco quilos: R$ 15,95.



16. Arroz Ouro Nobre, cinco quilos: R$16,95.



17. Arroz Máximo ou Carreteiro, cinco quilos: R$ 17,95.



18. Feijão Preto Máximo, quilo: R$ 6,87.



19. Feijão Preto Copa, quilo: R$5,99.



20. Café PIMPINELA GOLDEN: R$ 12,98. (leve 500g e pague 475g)



21. Café Fort ou Pelé: R$ 9,98 (Leve 500g pague 475g)



22.Azeite de Oliva Gallo: R$ 12,98. (400ml)



23. Azeite Extra Virgem OLIVE: R$ 13,87. (400ML)



24. Óleo de Soja Liza: R$ 7,47 (900ml)



25. Queijo Muçarela, quilo: R$ 23,98. (Peça ou pedaço)



26. Queijo Minas Barão, Juliana/Monteminas, quilo: R$ 19,98



27. Ovos Branco c/20 unid: R$ 7,99.



28. Calabresa Perdigão ou Seara, quilo: R$ 17,50.



29. Carne Seca P.A, quilo: R$ 26,98.



30. Bacalhau do Porto, quilo: R$ 59,98.



31. Coxa com Sobrecoxa de frango, com dorso, quilo: R$ 7,69.



32. Filé de frango LAR, quilo: R$ 13,79.



33. Filé de frango Seara, quilo: R$ 14,98.



34. Pá, Peito ou Acém Friboi, quilo: R$ 19,98. (Peça)



35. Alcatra Friboi, quilo: R$ 32,98. (Peça)



36. Antarctica, 269 ml: R$ 1,77.



37. Brahma, 269ml: R$ 1,87.



38. Desodorante Nívea Aerossol: R$ 7,99. (150ml)



39. Desodorante Monange Aerossol: R$ 5,99 (150ml)



40. Kit Pantene ou Elseve: R$ 14,98. (350 ml + 175 ml/ 375ml +170ml ou Tresemmé (400ml + 200ml)



41. Tintura Maxton ou Cor e Tom: R$ 7,99.



42. Sempre Livre especial ou Intimus ou Lady Soft, c/ 8 unid: R$ 1,99.



43. Papel Dualette ou Mimmo, c/16: R$ 11,98. (Leve 16 e pague 15)



44. Detergente Ypê: R$ 1,47



45. Amaciante Ypê, 2 litros: R$ 5,99.



46. Amaciante Downy: R$ 5,99. (450ml/500ml)



47. Lava Roupas Ariel, 3 litros: R$ 19,98.



48. Omo, 2,2kg: R$ 14,97 – 1,6kg saem por 10,89.



49. Tixan, dois quilos: R$ 9,98.