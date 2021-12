Redes de supermercado oferecem opções para o Natal e Réveillon - Divulgação

Publicado 16/12/2021 18:58

Com a chegada das festas de fim de ano, muitas famílias optam por não preparar a ceia de Natal, mas sim comprar as comidas para a data. Com a correria do dia a dia e a falta de tempo para comprar os ingredientes, redes de supermercado oferecem diversas opções para grupos de família e para caber no bolso dos consumidores. Pensando nisso, O DIA separou algumas opções de jantar com custo a partir de R$ 19,17 por pessoa.

A rede Extra, por exemplo, apresenta quatro versões de kits completos com entrada, acompanhamentos e pratos principais, além de uma sugestão de menu para que os clientes montem a ceia da forma que preferirem. O pagamento pode ser feito em até seis vezes sem juros nos Cartões Extra ou em até quatro vezes nos demais cartões. A ceia de Natal do Extra pode ser encomendada até o dia 22, às 12h, e o jantar de Ano Novo até o dia 30, às 12h, com 48 horas de antecedência nas lojas do Extra Hiper com serviço de Rotisserie.

As sugestões de kits da Rotisserie do Extra para este ano são: kit clássico, que serve de seis a oito pessoas e acompanha chester com farofa (3,1kg), arroz à grega (1kg), salada de maionese com frango (800g) e torta de pernil suíno (485g), por R$ 249 (R$ 31,13 por pessoa), também há o kit boas festas, que serve até cinco pessoas com lombo recheado com farofa (1,2kg), arroz à grega (800g) e salada de maionese com frango (800g), por R$ 149 (R$ 29,80 por pessoa).

Além desses dois, a rede oferece o kit prosperidade, que serve até seis pessoas e inclui manta de pernil (1040g), arroz à grega (800g), caponata de berinjela e abobrinha (800g) e farofa de panetone (500g), por R$ 139 (R$ 23,17 por pessoa) e kit fraternidade, que serve de quatro a seis pessoas e acompanha frango recheado com farofa e legumes ao forno (2190g), maionese de legumes (1kg), arroz com pernil suíno e frutas secas (800g) e farofa rica (600g), por R$ 189 (R$ 31,50 por pessoa).

Neste ano, o mercado Extra também oferece duas versões de kits especiais: o kit clássico, que serve de quatro a seis pessoas, acompanha frango recheado com legumes (2,1 kg) maionese de legumes (700g), arroz à grega (600g) e farofa rica (600g), por R$ 129 (R$ 21,50 por pessoa), enquanto o kit boas festas, que também serve de quatro a seis pessoas e acompanha lombo recheado com legumes (970g), torta de palmito (465g), arroz à grega (600g) e maionese de legumes (700g), por R$ 115 (R$ 19,17 por pessoa). O mercado recomenda que os consumidores verifiquem a disponibilidade de cada loja para realizar o pedido.

Para complementar a celebração, a Padaria do Extra tem diversas opções de fabricação própria, como bolo festa (R$ 44,90/kg), bolo de nozes (R$ 55,90/kg), torta negresco de maracujá (R$ 48,90/kg), rocambole red velvet (R$ 41,90/kg), panetone de churros (600g por R$ 20,90), panetone brigadeiro (600g por R$ 19,90). A rede também produziu sabores de panetones salgados, como o panetone salgado com calabresa e queijo (400g por R$ 15,90) e o panetone com três queijos (400g por R$15,90).

O SuperPrix aceita encomendas para quitutes natalinos. Os pedidos têm que ser feitos com no mínimo três dias de antecedência na própria loja física, pelo site (www.superprix.com.br) ou pelo whatsapp da rede (21 99610-8777). Estão disponíveis: rabanada por R$ 29, 99 Kg, panetone (400g) de frutas secas por R$13,99, chocotone de 400g por R$11,99 e bolinho de bacalhau por R$ 98,90Kg, podendo ser entregue frito ou congelado, a gosto do cliente, e pão de rabanada por R$16,90 Kg.

"Preparamos vários itens para complementar a ceia de natal em todas na delicatessen de todas as unidades SuperPrix, desde doces para a sobremesa até acompanhamentos e petiscos para as ceias”, conta Viviane Areal, diretora da rede SuperPrix.

No Pão de Açúcar, as encomendas podem ser realizadas até as 12h do dia 22, já para o jantar de Ano Novo, até as 12h do dia 30. Para retirar a encomenda, basta passar na Rotisserie da Loja do Pão de Açúcar selecionada, na data e horário agendados, com o número do pedido. No Pão de Açúcar, os clientes podem parcelar as compras em até 6x sem juros no cartão do Pão ou até 3x sem juros nos demais cartões.

Para realizar o pedido, o cliente tem a comodidade de encomendar pelo e-commerce (https://www.paodeacucar.com/cheftime/encomendas/categoria/encomendas) ou no app Pão de Açúcar Mais, além de ter a opção de fazer a encomenda diretamente na loja, sempre com 48 horas de antecedência.

São seis opções de ceias completas: ceia união, serve de oito a dez pessoas, tem peru com frutas frescas, pernil, arroz com mix de cogumelos, farofa de panetone, batatas glaceadas, purê de maçã, por R$ 559 ou R$ 499,99 para Cliente Mais (R$ 46,25 por pessoa), enquanto a ceia clássica, que serve de seis a oito pessoas, composto por chester com figo e alho confit, salpicão com peru, arroz com frutas secas e castanhas, tender com molho de frutas secas e farofa de panetone por R$410 ou R$ 369,99 para Cliente Mais (R$ 46,25 por pessoa).

No caso da ceia boas festas, serve de quatro a seis pessoas, com lombo recheado com farofa, bacalhau Gomes de Sá, arroz com mix cogumelos, caponata e farofa com linguiça e azeitona, por R$ 385 ou 345,99 para Cliente Mais (R$ 57,67 por pessoa), já a ceia prosperidade serve quatro a seis pessoas, com peito de frango a Fiorentina, bolinho de bacalhau português, salada da Luiza, arroz com mix de cogumelos e farofa, por R$ 279 ou R$ 249,99 para Cliente Mais (R$ 41,67 por pessoa), enquanto a ceia especial, que serve quatro a seis pessoas, com assado natalino com sauté de legumes, ravióli de queijo com molho cassé, farofa com linguiça e azeitonas e arroz com mix de cogumelos, por R$ 279 ou R$ 249,99 para Cliente Mais (R$ 41, 67 por pessoa).

Por fim, a ceia vegetaria, para quatro a seis pessoas, rocambole feito de plantas recheado de ricota e azeitona, kafta feito de plantas ao molho de hortelã, arroz branco, batatas glaciadas e caponata, por R$ R$ 199,90 ou R$ 179,90 para Cliente Mais (R$ 29,98 por pessoa).



O mercado também traz opções de sobremesas de fabricação própria, feitos na padaria das lojas, como bolo de chocolate coberto com Diamante Negro (o kg por R$ 44,90),Torta de Ninho cremosa (o kg por R$ 53,90), Torta Negresco de limão (o kg por R$ 53,90), Panacota de frutas (o kg por R$ 44,90), Bolo red velvet com frutas vermelhas (o kg por R$ 67,90), Rosca natalina de chocolate com avelã por R$ 15,90, entre outras.

A rede Lecadô lançou uma torta natalina para ser vendida em dois tamanhos: tradicional (R$ 149,90) e baby (R$ 99,90), uma com 20 fatias e outra com dez. A loja conta ainda com um kit natalino, que inclui a torta e 25 bolinhos de bacalhau em tamanho coquetel (R$ 149,90) para as pequenas celebrações em família, entre amigos ou até aquela festa da firma, de até dez pessoas.

Já o kit de Ano Novo, para a festa da virada, que vem com torta de coco e 25 coxinhas de frango no tamanho coquetel. O cliente pode escolher se prefere as famosas coxinhas Lecadô com ou sem cream cheese (R$ 99,90 o kit).



Quem quiser, também pode encomendar outros sabores de tortas com nozes ou apenas os bolinhos de bacalhau e coxinhas com ou sem recheio de queijo. As encomendas podem ser feitas até o dia 21 em todas as lojas ou pelo telefone (21) 3900-7228 ou WhatsApp (21) 96014-4111. O kit Ano Novo pode ser encomendado até o dia 28.

Na rede Hortifruti Natural da Terra, os pratos ganharam categorias para ajudar o cliente na hora da escolha. São quatro opções: ceia pra nós (serve quatro pessoas), com salada festiva (800g), arroz de amêndoas (800g), farofa crocante (500g), bacalhau à portuguesa (1,2 kg), Tender (1kg), rabanada assada (1kg) e pudim de leite (1 unid de 900g), por R$ 399,90.



Há também o ceia pros mais chegados, que serve seis pessoas, com salada marroquina (500g), salada festiva (800g), arroz de amêndoas (1kg), farofa crocante (1kg), quiche de queijo com cebola (1 unid de 780g), bacalhau ao creme (1,2 kg), chester assado (2,4 kg), rabanada assada (1,2 kg), pudim de leite (1 unid de 900g) e salada de frutas (1kg) por R$ 599,90.



Além disso, a rede oferece ceia pra família, que serve oito pessoas, com salada cítrica com nozes pecan (1,2 kg), salpicão vegano (1 kg), arroz à grega (1,5 kg), quiche de brie com damasco (1 unid de 780g), farofa crocante (1,5 kg), tora de bacalhau (2 kg), chester assado (2,4 kg), pernil (2 kg), rabanada assada (2kg), pudim de leite (1 uni de 900g) e salada de frutas (2kg), por R$ 799,90.

Por fim, há a ceia vegetariana, que serve quatro pessoas, com caponata de legumes (500 gr), salpicão vegano (500g), arroz de amêndoas (800gr), farofa vegana (500g), bobó de shitake (1,3 kg), lasanha vegetariana (1,2 kg) e delícia de banana orgânica (1 kg), por R$ 289,90.







As encomendas natalinas podem ser feitas até às 12h do dia 21/12, para a ceia de ano novo , até às 12h do dia 28/12. São retiradas na loja escolhida com data e horário selecionados, e os pedidos podem ser feitos online, através do link https://encomendas.hortifruti.com.br