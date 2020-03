Coronavírus: mercado financeiro lucra na crise com plataforma Robotinyc

A plataforma foi projetada para todo tipo de mercado, tanto os voláteis onde ele faz operações em Dólares, Euros, Libras Esterlinas, Francos Suíços, Yens Japonês, Ouro, Prata, Petróleo ate mesmo em Cripto Moedas, como para os sem volume, e está codificada para seguir uma tendência primária, exatamente como faz o melhor Investidor do Mundo, Warren Buffet, que opera Trend Following.

"Toda e qualquer operação digital realizada na plataforma pela startup tem uma definição de perda e lucro, por isto mesmo nas piores crises mundiais, o sistema analítico matemático vai proteger o investidor das fortes turbulências do mercado. E é auditado diariamente pelo Myfxbook, com isto todas suas operações são 100% transparentes e podem ser acompanhas ON LINE, 24 horas por dia, através do nosso site", garante Zanatta.