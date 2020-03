Empresa hospeda gratuitamente brasileiros que tiveram voos cancelados por causa do Coronavírus

Nova Iorque - As consequências causadas pela pandemia de Coronavírus se espalham pelo mundo, e os turistas estão entre os mais afetados. Como resposta à redução da demanda e mudanças nas restrições de viagem, a empresa de compartilhamento de casas e apartamentos Empire Residence Vacation Homes decidiu não cobrar diárias de brasileiros que tiveram seus voos cancelados.A acomodação gratuita é oferecida aos hóspedes nas cidades de Orlando, Nova Iorque e Londres que tiveram o voo de volta para o Brasil seja cancelado. Isso porque o Coronavírus fez as companhias aéreas reduzirem drasticamente seus voos. Algumas empresas estrangeiras deixarão de voar para o país, enquanto outras suspenderam voos ou adiaram o início das operações brasileiras.O mineiro Alex Matthews, CEO-fundador da empresa – com sede em Nova Iorque –, explica que decisão surgiu com o aumento dos cancelamentos de voos e, consequentemente, pessoas que não teriam opções para se hospedar. “Quando a crise do COVID-19 começou, muitos dos nossos clientes tiveram seus voos cancelados, e como não haviam se programado para essa extensão involuntária de suas viagens, estavam sem dinheiro e local para ficar” diz.“Começamos a estender a reserva original dos nossos clientes sem custo adicional para que eles pudessem esperar por uma autorização para viajar de volta a seus países de uma maneira mais cômoda e segura”, completa. Na maioria dos casos, segundo o empresário, o tempo de espera para ter o voo reagendado é de 3 a 5 dias.De acordo com empresa, os brasileiros que estiverem voos cancelados e sem um lugar para se hospedar podem entrar em contato pelo e-mail alex@empireresidencevacationhomes.com.Para muitas pessoas, viajar para outras cidades ou até países é uma das coisas mais prazerosas da vida. E se, aliado a isso, o turista também puder contar com hospedagens diferentes do padrão? O Empire Residence Vacation Homes começou em 2015 e oferecer acomodações de luxo e únicas para hóspedes de qualquer lugar do mundo.Com a Empire, é possível escolher um quarto ou a casa completa, como também alugar um loft ou apartamento, caso seja a sua necessidade ou interesse. Usado por turistas, viajantes e profissionais em trânsito, o grande apelo do serviço está nos custos mais baixos e na facilidade de uso: alugar um imóvel sem muita burocracia, seja nos Estados Unidos ou Europa.Além disso, a equipe oferece atendimento à comunidade global 24 horas, 7 dias por semana para ajudar o hóspede a descomplicar qualquer processo; desde cotações a devolução das chaves. Mais informações aqui