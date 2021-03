Reunião nesta sexta (5) apresentou aos gestores e representantes dos municípios consorciados. Foto: Assessoria Cidennf .

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, terá participação na coordenadoria da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). Nesta sexta-feira (5), na primeira reunião do grupo em 2021, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã, Arnaldo Mattoso, foi nomeado como vice-coordenador da Câmara Técnica. O coordenador será o secretário do setor de Campos, Marcelo Mérida.



- Com o Cidennf, os municípios podem pensar de forma regionalizada em alternativas para o desenvolvimento econômico. Neste período, é uma possibilidade muito importante, pois a região necessita de novas ideias para gerar renda e recursos para investimentos - disse Arnaldo Mattoso. Na reunião, foi apresentada aos gestores e representantes dos municípios consorciados, a importância do Plano Regional de Desenvolvimento, para garantir igualdade entre nos níveis de crescimento nas demais vertentes da região.

O secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana, ressaltou os principais pontos e a relevância da cooperação dos secretários participantes desta Câmara Técnica para que seja realizado um mapeamento das potencialidades e demandas dos oito municípios participantes do Cidennf, além do auxílio de instituições parceiras, como o Sebrae, a Finjan, entre outras, para o desenvolvimento deste trabalho.



"Neste primeiro encontro, fizemos uma explanação sobre o objetivo deste projeto, que é um instrumento de grande valia para o auxílio no desenvolvimento econômico da região, uma vez que entendemos que parte dos entes consorciados vem sofrendo com a baixa arrecadação dos royalties", destacou Vinícius Viana, que estava representando a presidente do Cidennf, a prefeita de Quissamã Fátima Pacheco. O Cidennf é formado pelos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e Italva.