Por O Dia

Publicado 18/11/2020 00:00

Para incentivar a produção dos agricultores fluminenses e promover o acesso à alimentação, o estado do Rio vai receber R$ 1,4 milhão do Ministério da Cidadania, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Somente este ano, o estado já recebeu mais de R$ 7 milhões do programa. A ação pretende beneficiar mais de mil agricultores familiares e atender cerca de 110 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, com as doações de 2.729 toneladas de alimentos. O PPA é uma das ações federais para a Inclusão Produtiva Rural das famílias mais pobres.

"Esta ação expressa o compromisso de proteger a população mais vulnerável nesse momento de crise sanitária e de consequências socioeconômicas, como desemprego e o aumento da pobreza. Oferecer condições de alimento e saúde é fundamental. A política de proteção social e as ações de segurança alimentar podem ser, para muitos, a diferença entre a vida e a morte", declarou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cristiane Lamarão.

O programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e às atendidas pela rede socioassistencial. Dos 92 municípios do Rio, 69 participam do PAA. O termo de adesão foi assinado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em cerimônia no Palácio Guanabara.

"Hoje, o Rio volta a olhar e debater sobre a pobreza. Um trabalho como este visa atacar duas frentes: o projeto beneficia aquele que precisa da segurança alimentar, aquele mais vulnerável, mas também vem ao encontro do trabalho que o agricultor familiar faz. Precisamos investir no nosso produtor, dar infraestrutura necessária, além de apoio, saúde, educação e estradas em condições. Precisamos olhar para as regiões do interior e investir nas vocações de cada local", disse Castro.

No Rio, só este ano, o PAA já beneficiou 19 instituições, tendo pago aos agricultores familiares mais de R$ 4 milhões. Ao todo, foram mais de 1,7 milhão de quilos de alimentos comprados dos agricultores e doados, totalizando cerca de 285 mil pessoas beneficiadas. A execução do programa é feita pela Ceasa por intermédio do Banco de Alimentos.