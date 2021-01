Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

O Coletivo FALA (Fábrica de Apoio a Linguagem Artística), está realizando sua I Mostra de Artes em formato virtual. O evento tem como objetivo divulgar e acolher novos artistas e produtores culturais da Baixada Fluminense. Além de promover o acesso gratuito à Arte e à Cultura, a mostra terá atrações de artes visuais, audiovisual, música, dança, literatura, circo e teatro até o dia 14 de fevereiro.

Em sua primeira edição, a mostra contará com 30 artistas de diversas categorias. O setor cultural foi um dos que mais sofreram devido à pandemia de covid-19, desse modo, a curadoria do evento buscou priorizar os artistas que foram afetados.

O Coletivo FALA atua há 7 anos na região, como um dos principais pontos de cultura. Segundo Junior Melo, um dos organizadores, "o FALA, nasceu a partir da necessidade de dar visibilidade aos artistas locais e valorização de toda expressão cultural da região".

A população da Baixada Fluminense sofre com a falta de investimentos na educação, arte, cultura e saneamento básico, o que é muito comum nas regiões periféricas que acabam sendo esquecidas pelo Poder Público.

Segundo os organizadores, o FALA nasceu em 2013 "para inspirar, movimentar e criar redes". A realização do evento só foi possível graças ao esforço de nove jovens da região, Bea Sabino, GCMBXD, Igor Freitas Lima, Janine Cristina, Junior Melo, Mariana Freire, Malê, Richard Flor e Wallace Luz.

Segundo Wallace Luz, "o Coletivo atua como um canal de expressão das artes da população". "As pessoas que participam das atividades encontram espaço de voz, onde se compartilham artes e livros, se apresentam artistas, poetas e aqueles que querem reivindicar melhorias ou mobilizar mais pessoas para revolucionar através da cultura", conclui.

O evento conta com financiamento da Casa Fluminense e apoio do Projeto Raiz Orgânica. Antes mesmo de começar, os 30 artistas participantes foram premiados com R$150,00 (cento e cinquenta reais) e 30 cestas de alimentos orgânicos.

A ideia dos idealizadores é tornar o evento presencial no futuro. Por isso, estão buscando patrocinadores, apoiadores e parceiros que acreditem no projeto para a próxima edição em 2022.