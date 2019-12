Um grupo formado por oito mulheres que moram em São Gonçalo abriu uma loja de roupas colaborativa, no Partage Shopping, na cidade da Região Metropolitana do Rio. Com o nome RME, o estabelecimento fica no segundo piso e vai comercializar peças de vestuário, bolsas, acessórios e artigos de moda praia e moda plus size produzidos pelas próprias empreendedoras.

A inauguração da loja é uma iniciativa das embaixadoras da Rede Mulher Empreendedora, Andrea Carvalho e Erica Assis, em parceria com o Partage Shopping e o coletivo de empreendedoras gonçalenses Bolsa de Negócios.

De acordo com Andrea Carvalho, a loja RME tem o objetivo de dar oportunidade de vendas a pequenas empreendedoras do município de São Gonçalo que, reunidas no mesmo espaço, poderão dividir os custos com a infraestrutura da loja, como água e energia elétrica. O aluguel do espaço não está sendo cobrado pela administração do shopping.

"É uma forma que encontramos para todas saírem ganhando sem precisar enfrentar concorrência entre si. É uma ajudando a outra. Este é um primeiro teste para que todas possam seguir adiante e conquistar mercado", explica Andrea Carvalho.

ATÉ O FIM DO MÊS

A loja ficará em funcionamento até a próxima segunda-feira. No local, os clientes são atendidos pelas próprias empreendedoras. Todas fizeram parte do programa Ela Pode, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, e do Café com Empreendedoras, e são microempreendedoras individuais (MEI).

As marcas participantes são: Feito por My, Bortone, Madame Clau, Brio Atelier, Mulheres do Salgueiro, Acirre, Atelier Artes da Sá e Karmel Modas.