Mercados esperam maior faturamento

A Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj) divulgou projeção de vendas 5% superior nos estabelecimentos fluminenses neste mês em relação a dezembro do ano passado. Na comparação com os meses anteriores, o faturamento nos últimos 30 dias do ano será 20% maior.

Segundo a Asserj, a categoria que deve apresentar maior impacto nas vendas são as bebidas alcoólicas, seguida de perecíveis e laticínios.

"O consumo das famílias ganhou um ritmo mais acelerado no segundo semestre devido a fatores importantes, como a liberação dos saques do FGTS e o aumento de crédito a pessoas físicas. Outro fator impulsionador foi o fato de que outubro foi o sétimo mês consecutivo em que contratações superaram as demissões. Tal cenário influencia diretamente esta projeção de maior faturamento em dezembro", explica Fábio Queiróz, presidente da Asserj.

A associação divulgou, ainda, percentual de redução de 44% na distribuição de sacolas plásticas nos mercados. Nos últimos seis meses, cerca de 879 milhões de sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas no Estado do Rio.