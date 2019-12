As exportações do café produzido no Brasil atingiram a marca de 37,4 milhões de sacas, entre janeiro e novembro. O número — 18,4% superior ao mesmo período de 2018 — é o maior verificado nos últimos cinco anos. A receita cambial gerada pelos embarques foi de 4,7 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Para Nelson Carvalhaes, presidente da entidade, o resultado demonstra uma contínua evolução da demanda pelo café brasileiro por consumidores mundiais, até mesmo em regiões produtoras, como leste europeu, Oriente Médio e países árabes. "Os dados mostram que o Brasil está preparado para atender o crescimento do consumo e elevar sua participação global no mercado do café", diz Carvalhaes.

Os países que mais compraram café do Brasil foram Estados Unidos, Alemanha, Japão, Bélgica, Turquia, Rússia, Reino Unido, México e Canadá. Todos registraram aumento de volume de importações.

INVESTIMENTOS NO RIO

O governador Wilson Witzel anunciou que o orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa) vai aumentar de R$ 9 milhões para R$ 100 milhões em 2020. Um dos focos dos investimentos será na produção de café especial.