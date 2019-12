Rio Artes Manuais disponibiliza ingressos

A Feira Rio Artes Manuais, maior evento de artesanato do Estado do Rio, deu início à venda de ingressos para a edição de 2020. O evento será realizado entre os dias 18 e 22 de março, no Centro de Convenções SulAmérica.

O tema da próxima edição, que espera movimentar R$ 1 milhão, será 'Conexões', com programação voltada para a inclusão da produção de artesanato no mundo digital.

O evento reúne as principais marcas produtoras de insumos para artesanato do país, que realizam série de oficinas em seus estandes. Ingressos no site www.rioartesmanuais.com.br ou nas lojas Caçula.