Agência oferece consultoria gratuita

A agência carioca Sensorial Web House (SWH) lançou o concurso 'Pimp My Business', no qual irá selecionar uma empresas para receber, gratuitamente, uma consultoria completa de marketing digital para impulsionar o negócio. Podem participar do processo seletivo empreendedores de todo o país. As inscrições seguem até o dia 28, no site https://www.pimpmybusiness.com.br.

Segundo Paula Gonçalves, idealizadora do projeto e coordenadora de Projetos Especiais da SWH, a agência irá escolher o empreendimento com o maior potencial de desenvolvimento e melhor história. Após a seleção, será feito um estudo um estudo criterioso para alavancar a empresa no meio digital.

"Queremos encontrar uma história interessante de um empreendedor, e fazer uma verdadeira revolução na identidade visual, alinhar estratégia, definir posicionamento e, consequentemente, trazer resultados", explica Paula Gonçalves.

Para Gustavo Pedrazza, CEO da agência, o impacto das plataformas digitais na cultura e nos hábitos de consumo cresce a cada dia. Porém, as marcas ainda encontram dificuldades em saber se posicionar diante dessa transformação. "O concurso é uma forma de mobilizar as empresas que querem avançar na mídia online, adequando e repensando as suas estratégias na web. A maioria ainda deixa a desejar nessa área", diz Gustavo Pedrazza.