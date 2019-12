fora da capital

1) No site https://www.jucerja.rj.gov.br, faça o cadastro de usuário e solicite o pedido de viabilidade.

2) Em https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/, preencha o Documento Básico de Entrada (DBE) para solicitar o CNPJ.

3)Gere o boleto de pagamento das taxas no site da Jucerja. Após o pagamento, preencha o formulário para gerar o processo de registro no Protocolo Web. Com ele, dê entrada no processo na Jucerja ou digitalmente.

4) Os dados serão enviados para o sistema da prefeitura correspondente. O alvará será concedido pelo Regin no site da Junta Comercial.

5) Os dados para a emissão da Inscrição Estadual serão enviados automaticamente para a Secretaria Estadual de Fazenda