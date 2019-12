Seleção para bolsa escolar

O Colégio e Curso Fator, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está com inscrições abertas para o programa de bolsas de estudo para famílias de baixa renda. As bolsas chegam a 100% do valor da anuidade. Para concorrer, os interessados devem se inscrever no site www.sistemafator.com.br/bolsa-socioeconomica, até o dia 1º de janeiro. Mais informações pelo telefone 2756-9801.