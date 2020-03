Curso na FGV instrui jovens sobre Direito

Terminam amanhã as inscrições para o curso 'Experiência FGV Direito Rio', que busca esclarecer jovens sobre diferentes áreas da carreira em Direito. A Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece 10 bolsas gratuitas para alunos da rede pública. Serão 10 encontros na sede da FGV, em Botafogo.

"Vamos introduzir conceitos básicos da área para que os alunos possam tomar decisão informada", diz Marília Araújo, coordenadora de graduação da Escola de Direito FGV Rio.

Entre março e maio, os alunos entrarão em contato com aspectos de Direito Penal, Direito Ambiental, Direitos Humanos, Regulação de redes sociais, Regulação e Proteção de Dados, e Políticas Públicas, entre outros.

INSCRIÇÕES NAS BOLSAS

As inscrições devem ser feitas no site: https://direitorio.fgv.br/experiencia-fgv-direito-rio. Para pleitear as bolsas, é preciso estar no Ensino Médio, na rede pública, e enviar carta de motivação e histórico escolar por e-mail.