Bolsonaro já cogita chamar Moro para a vice

O presidente Jair Bolsonaro avaliou abertamente a possibilidade de uma chapa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, como seu vice nas eleições de 2022. Ele disse que é cedo para se apostar na composição com o ex-juiz da Operação Lava Jato. Mas afirmou que Moro, apesar de ainda não ter virado político, "está em adaptação".

A menção a Moro acontece na semana em que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), foi alvo de busca e apreensão em investigação sobre suposto desvio de verbas na Assembleia Legislativa do Rio.

Segundo o presidente, "todo mundo fala" que o ministro, caso concorra à eleição presidencial de 2022, "tem muita chance". "Agora, tem de perguntar pro Moro se ele quer, ele agora sabe o que é política", disse.

Ao mesmo tempo, Bolsonaro admitiu que, se for preciso, pode substituir o general Hamilton Mourão como candidato a vice. "Se eu estiver bem, posso ser candidato à reeleição. Questão do vice é peça fundamental na campanha. Mourão está indo bem. Agora, vamos supor que eu esteja razoavelmente bem e tenha que trocar essa peça: já falei com Mourão sobre isso aí."

O presidente reconheceu que teve uma relação "tumultuada" com Mourão no começo do governo. Agora, segundo ele, isso está superado. Bolsonaro disse que Mourão "está indo muito bem", mas que, se preciso, poderá escolher outro candidato a vice em 2022.

Convite

O nome de Moro volta ainda a ser mencionado depois que pesquisa Ibope mostrou que a avaliação negativa do governo cresceu de 34% para 38%, e sua aprovação oscilou de 31% para 29%.

Pesquisas mostraram ainda que a aprovação de Moro é maior do que a do presidente. No sábado, Bolsonaro convidou jornalistas para uma visita ao Palácio da Alvorada, um dia depois de ofender repórteres na porta do local.

Na sexta-feira, Bolsonaro se exaltara ao ser questionado sobre a operação de busca que teve Flávio como alvo. No sábado, evitou elevar o tom de voz.