O nome de Moro volta a ser mencionado depois que pesquisa Ibope mostrou que a avaliação negativa do governo cresceu de 34% para 38%, e sua aprovação oscilou de 31% para 29%. Pesquisas mostraram ainda que a aprovação de Moro é maior que do presidente.

No sábado, Bolsonaro convidou jornalistas para uma visita ao Alvorada, um dia depois de ofender repórteres na porta do local. Na sexta-feira, Bolsonaro se exaltara ao ser questionado sobre a operação que teve Flávio como alvo. No sábado, evitou elevar o tom de voz.