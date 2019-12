SILÊNCIO NO CONTRABAIXO, MORRE O BIRA

A telinha perde a risada descontraída do contrabaixista Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, que morreu ontem em São Paulo, aos 85 anos. Bira fez parte do Sexteto, banda que acompanhou o apresentador Jô Soares nos programas Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e Programa do Jô, na TV Globo. Nascido em Salvador, Bira estava internado desde a última sexta-feira, no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, zona leste da capital paulista, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Até o fechamento desta edição não foram informados locais de velório e sepultamento.