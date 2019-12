São Paulo - As detentas Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá deixaram na manhã desta segunda-feira a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo, para as festas de Natal e Ano Novo. Todas devem voltar no dia 2 de janeiro de 2020.



Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga saíram pelo portão da frente do presídio. Já Suzane von Richthofen, por orientação da Justiça, entrou em um carro ainda dentro da penitenciária.



Suzane contou com a participação do ex-namorado Daniel Cravinhos e o irmão Cristian no assassinato de seus pais. Elize matou o marido Marcos Matsunaga e recebeu pena de 16 anos de cadeia. Ana Carolina Jatobá foi considerada culpada pela morte de Isabella Nardoni.