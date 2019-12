Bolsonaro sofre acidente doméstico e vai para hospital

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro sofreu um acidente doméstico, na noite desta segunda-feira, e foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. De acordo com as primeiras informações, ele teria levado um tombo no banheiro, sem grande gravidade, e foi encaminhado à unidade de saúde em comboio.

Uma fonte próxima ao presidente disse à reportagem que Bolsonaro está consciente, passa bem e que o caso não pe grave. Mesmo assim, Bolsonaro precisaria de repouso. Até a publicação deste texto, o Planalto não via fornecido mais detalhes sobre a situação do presidente. Segundo um interlocutor, a situação é "tranquila".



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, chegou ao hospital logo após Bolsonaro se dirigir ao local.