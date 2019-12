Pesquisa indica que 51% não comentam mais sobre política no WhatsApp para evitarem brigas

Rio - A polarização política no Brasil reflete cada vez mais nas redes sociais. Em pesquisa do Datafolha, publicada nesta terça-feira na Folha de São Paulo, indica que 51% dos entrevistados informaram que decidiram não comentar mais sobre política no WhatsApp para evitarem brigas com amigos ou familiares.



Foram 2.948 entrevistas, entre os dias 5 e 6 de dezembro, em 176 cidades do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda na pesquisa, 27% disseram que saíram de grupos e 19% pararam de seguir ou bloquearam alguém por posição política.