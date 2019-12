Três mulheres são encontradas mortas em São Paulo

São Paulo - Policiais Militares de São Paulo encontraram três mulheres mortas dentro de uma casa, no bairro do Mandaqui, na Zona Norte da cidade, na segunda-feira. Um familiar de uma das assassinadas é o principal suspeito, de acordo com a PM paulistana. O caso foi registrado como feminicídio.



Os corpos são de Denise Pacheco, de 53 anos, Benilde Sant' Anna Pacheco, de 88 anos, e Elza Santana, 84 anos. Ainda não foi esclarecido como as mulheres foram mortas.