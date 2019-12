Sobe para sete número de mortos em deslizamento em Recife

Pernambuco - Subiu para sete o número de mortos no deslizamento de uma barreira na Rua Bela Vista, que fica no Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos, em Recife. Os corpos de duas mulheres ficaram desaparecidos por cerca de nove horas, mas o Corpo de Bombeiros realizou buscas com a ajuda de cães e encontraram as vítimas no final desta manhã.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência: duas de de busca e salvamento, uma de busca com cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate. Equipes da Defesa Civil também foram ao local do deslizamento.

As vítimas fatais são da mesma família e foram identificadas como: Emanuel Henrique de França, de 25 anos; Érica Virgínia, de 19; Érick Junior, de 2 meses; Lucimar Alves, de 50 anos; Daffyne, de 9; Claudia Bezerra, de 47; e Lia de Oliveira, de 45.

Ao todo, sete pessoas morreram e três ficaram feridas. Todas as vítimas são da mesma família. Eles haviam se reunido para passar o Natal.

De acordo com o laudo preliminar da Defesa Civil municipal, o acidente foi provocado por um vazamento no cano mestre da rede do bairro. A cidade passa por um período de racionamento de água, e o abastecimento é realizado em dias específicos.



O Corpo de Bombeiros declarou que a quantidade chuva que caiu durante a madrugada, mesmo sendo forte, não seria suficiente para provocar o acidente.

Vazamento



Segundo os moradores da região, o vazamento do cano mestre já vinha acontecendo, porém nenhuma providência havia sido tomada pela companhia de abastecimento. A barreira já estava apresentando sinais graves de infiltrações.



Representantes da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) foram ao local da tragédia para apurar as causas do acidente. O gerente de abastecimento local informou que são realizadas vistorias periódicas, com geofonamento, o que facilitaria a identificação de vazamentos ocultos nas áreas de morro da cidade.



Segundo a Compesa, qualquer alteração na rede de abastecimento é imediatamente identificada e vistoriada. Porém, o representante não soube informar quando a Rua Bela Vista passou por uma vistoria, informando que não havia ocorrência de vazamentos na região.



Técnicos foram ao local para realizar perícia e tentar identificar o possível vazamento.