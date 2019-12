Bolsonaro acredita em operação de busca e apreensão contra outro filho

Brasília - Em entrevista na tarde desta terça-feira, ao apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro disse ter conhecimento de que há "uma nova intenção de que seja realizada operação de busca e apreensão na casa de outro filho meu", sem especificar qual. E acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de estar por trás de uma conspiração para incriminá-lo, em uma conversa "entre dois bandidos" que seria, segundo afirmou o presidente, veiculada por uma emissora de TV.



Os comentários foram feitos após o apresentador perguntar ao presidente sobre a investigação em curso sobre o senador Flávio Bolsonaro que, segundo ressaltou o presidente, corre "em segredo de Justiça" e que foi "vazada ilegalmente" para uma rede de TV, em referência à TV Globo.



Questionado por Datena se não haveria uma "carga de campanha política" sobre Flávio Bolsonaro em função de uma disputa presidencial antecipada, "provocação de eleição", Bolsonaro respondeu:

"Eu te digo em primeira mão, toda hora chega uma maneira aqui para mim: tentaram colocar o caso Marielle no meu colo. Eu estava em Brasília, foi lá a polícia do governador ouvir o porteiro sobre esse episódio. Eu estava em Brasília, mesmo assim tentaram empurrar pra mim", disse o presidente.



"Hoje chegou também ao meu conhecimento, eu não tenho como comprovar, mas esse mesmo agente político lá do Rio de Janeiro acertou gravações entre bandidos citando meu nome, para divulgar em uma grande rede de televisão depois. Isso acabou sendo abortado, porque estourou antes da hora essa intenção deles. A nova intenção deles, eu não tenho como comprovar, mas querem fazer uma busca e apreensão na casa de um outro filho meu, já, pelo que tudo indica, fraudando provas, plantando provas falsas dentro da casa dele", afirmou o presidente.