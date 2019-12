Ex-presidente da Petrobras tem aposentadoria cassada

Brasília - A Controladoria-Geral da União cassou a aposentadoria do ex-presidente petista da Petrobras José Sérgio Gabrielli. Ele chefiou a estatal entre 2005 e 2012, durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.



O ato foi publicado na edição do Diário Oficial da União de terça-feira, 24, e é assinado pelo ministro substituto da CGU, Valmir Gomes Dias. Com base em parecer de 6 de dezembro, a CGU entendeu que a aposentadoria pôde ser cassada porque o petista praticou infrações disciplinares à frente do cargo.



Gabrielli é investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em processo que apura superfaturamento de obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.



Além de chefiar a Petrobras, Gabrielli também trabalhou como professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).