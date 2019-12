Weintraub compartilha mensagem chamando Bolsonaro de traidor e se desculpa: 'Sem querer'

Rio - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, compartilhou uma mensagem que chamava o presidente Jair Bolsonaro de traidor, na tarde desta quarta-feira. Em seguida, ele apagou a publicação e esclareceu: "Estou em viagem, em um navio, com internet intermitente. Fico horas sem internet. Dei RT sem querer em um post. Evidentemente que foi um erro".

A mensagem compartilhada por Weintraub havia sido publicada pelo youtuber de extrema-direita Nando Moura: "Bolsonaro ao sancionar a emenda do FREIXO traiu não só o ministro Sérgio Moro mas TODO o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma justiça neste país", dizia o tweet, se referindo à aprovação do pacote anticrime sem veto à proposta do juiz de garantias