Menino morto por cães será enterrado nesta quinta em São Paulo

São Paulo - O corpo de Luiz Fernando Teixeira de Santana, de 10 anos, que foi morto após ser atacado por seis cachorros em um terreno de uma empresa de ônibus desativada, será velado no Cemitério Campo Grande, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, em São Paulo, no início desta tarde. O velório deve terminar por volta das 16h e o sepultamento acontecerá logo em seguida.

Luiz Fernando morreu na tarde de quarta-feira depois de pular o muro do local para tentar recuperar uma pipa. O menino foi atacado por quatro vira-latas, um pitbull e um rotweiller.

O corpo de Luiz Fernando já foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal), mas até às 10h ainda não havia sido retirado pela família. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. A polícia investigará se os cães estavam ferozes por maus tratos e fome. Em caso positivo, o dono poderá ser multado.