Detentos fazem churrasco de Natal em penitenciária de Pernambuco

Pernambuco - Detentos da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, Pernambuco, realizaram um churrasco ilegal nesta terça (24), véspera de Natal. A comemoração teve fartura em carnes, pão de alho, luzes de natal, além dos presos terem utilizado celulares e assistirem a um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus na televisão.



A Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) disse por meio de nota que "os detentos envolvidos no fato foram identificados e o celular apreendido". Além disso, o chefe de segurança que participou do plantão de Natal foi afastado.



A Seres também informou que os presos que participaram do churrasco serão transferidos para outra unidade penitenciária e submetidos ao Conselho Disciplinar.